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الاعلام اللبناني: غارتان للاحتلال على بلدتي الرمادية والقليلة جنوبي لبنان

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

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