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القسام تعلن اشتباك مجاهديها امس مع قوة إسرائيلية في منطقة بلوك2 بمعسكر جباليا

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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