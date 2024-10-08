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سرايا القدس تعلن قصف "سديروت" ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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