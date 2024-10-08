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موقع "والا" العبري نقلا عن جنود الإحتلال في الجولان: نخاف الذهاب للحمام خشية تفعيل الإنذار ، ولا شيء يحمينا من طائرات العراق المسيّرة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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