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حزب الله: نفذنا 3194 عملية ضد مواقع وأهداف إسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

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