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موقع "انتل سكاي": صور الأقمار الصناعية تظهر أن 40 صاروخا إيرانيا على الأقل استهدفت قاعدة "نفاتيم" الجوية الإسرائيلية

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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