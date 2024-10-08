الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

موقع "انتل سكاي": صور الأقمار الصناعية تظهر استهداف 40 صاروخا إيرانيا على الأقل لقاعدة "نفاتيم" الجوية الإسرائيلية

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :