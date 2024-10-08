الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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قناة "كان" العبرية: حزب الله بعث اليوم رسالة واضحة جدا بأنه يستطيع ضرب "إسرائيل" بطرق كثيرة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

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