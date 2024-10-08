الاحتلال يعترف بإصابة 12 مستوطنا بعد رشقة صواريخ من لبنان

العالم - الاحتلال



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن 12 شخصا أصيبوا بجروح زعمت أنها “طفيفة” في حيفا و”الكريوت” (تجمع استيطاني)، بعد قصف صاروخي من لبنان.

وأكد إسعاف الإحتلال،” سقوط 12 مصابا جراء إطلاق الصواريخ، خلال الساعتين الأخيرتين في حيفا وخليجها”.

وذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، أن “حزب الله” اللبناني أطلق (105) صواريخ اتجاه حيفا والكريوت خلال نصف ساعة”.

من جانبه أعلن حزب الله، في بيان، اليوم الثلاثاء، انه “قصف ‏مدينة ‏حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة ظهر اليوم، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن ‏لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية، استشهد 2044 شخصا وأُصيب 9 آلاف و678 منذ بداية عدوان الاحتلال على لبنان في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في المقابل، يرد “حزب الله” على العدوان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء فلسطين المحتلة.