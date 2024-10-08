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جائزة نوبل بالفيزياء 2024 للأمريكي جون هوبفيلد والبريطاني جيفري هينتون

جائزة نوبل بالفيزياء 2024 للأمريكي جون هوبفيلد والبريطاني جيفري هينتون
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء عام 2024 لجون هوبفيلد الاميركي وجيفري هينتون البريطاني عن أبحاثهما في مجال التعلم الآلي للشبكات العصبية.

العالم _ علوم وتكنلوجيا

واستخدم العالمان الفائزان بالجائزة لهذا العام، أدوات الفيزياء لتطوير أساليب التعلم الآلي الحديث. وقد طور جون هوبفيلد ذاكرة ترابطية يمكنها تخزين وإعادة بناء الصور وأنواع أخرى من الأنماط في البيانات. واخترع جيفري هينتون طريقة يمكنها العثور بشكل مستقل على الخصائص في البيانات، وبالتالي أداء مهام، مثل تحديد عناصر محددة في الصور.

يذكر أن جائزة نوبل في الفيزياء العام الماضي مُنحت لثلاثة فيزيائيين، وهم بيير أغوستيني من جامعة ولاية أوهايو، وفيرينك كراوش من معهد "ماكس بلانك" للبصريات الكمومية، وآن لويليت من جامعة "بيير وماري كوري"، حيث فقد اكتشفوا طريقة لإنشاء نبضات ضوئية قصيرة للغاية يمكن استخدامها لدراسة الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.

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