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مراسلة العالم: الدفاعات الجوية تتصدى لاهداف معادية في سماء دمشق

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

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