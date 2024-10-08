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مراسلة العالم: العدوان استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق في محيط ابنية الـ14 والمعلومات الاولية تشير الى وقوع اصابات

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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