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مراسلة العالم نقلا عن مصدر بمشفى المواساة بدمشق: 10 اصابات جراء العدوان الاسرائيلي على شقق سكنية بحي المزة في دمشق

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

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