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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: تمادي العدو الاسرائيلي في الاعتداء على اهلنا الشرفاء في كل بقاع لبنان سيجعل من حيفا وغيرها اهدافا لصواريخ المقاومة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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