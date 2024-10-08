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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: العدو الاسرائيلي تكبد حتى الساعة خسائر فاقت 35 قتيلا و200 مصاب من نخبة ضباطه وجنوده

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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