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مراسلة العالم: ارتقاء 3 شهداء كحصيلة اولية للعدوان الاسرائيلي على حي المزة بنايات الـ 14 ووقوع اضرار مادية كبيرة في المبنى المستهدف وممتلكات المواطنين

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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