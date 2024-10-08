الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم: ارتقاء 3 شهداء بينهم اطفال كحصيلة اولية للعدوان على حي المزة بنايات الـ 14 ووقوع اضرار مادية طالت المبنى المستهدف وممتلكات المواطنين

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :