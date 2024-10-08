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مراسلة العالم: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على حي المزة في دمشق الى 7 شهداء مدنيين بينهم نساء واطفال واحد عشر مصابا

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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