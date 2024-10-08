ترامب يزعم: 'قمت بزيارة غزة'!

العالم - الأميركيتان

وجاءت تصريحاته خلال مقابلة مع مذيع راديو هيو هيويت، بمناسبة ذكرى سنوية "طوفان الأقصى".

ولم يذكر الرئيس السابق متى قام بالزيارة لغزة، وطلب منه توضيح الأمور، وردا على ذلك قال مساعد الحملة الانتخابية إن "ترامب زار إسرائيل (فلسطين المحتلة)".

وعندما سأل المذيع ترامب عما إذا كان يعتقد أن غزة يمكن أن تكون جميلة مثل موناكو، أجاب ترامب: "يمكن أن تكون أفضل من موناكو.. إنها تتمتع بأفضل موقع في الشرق الأوسط، وأفضل مياه، إنها الأفضل في كل شيء".

وكان ترامب قد زار فلسطين المحتلة في عام 2017، وسافر إلى الضفة الغربية المحتلة على بعد حوالي 30 كيلومترا من غزة، وعقد اجتماعا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيت لحم.