شاهد: مراسل العالم يكشف تفاصيل العدوان الاسرائيلي على دمشق

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وأضاف مراسلنا أن العدوان الاسرائيلي على حي المزة طال 3 شقق في شارع رئيسي مكتظ بالمشاة والمحال التجارية والسكان، مؤكدا سقوط عشرات الشهداء والجرحى نقلوا الى المستشفى غالبيتهم من النساء والاطفال.

وأوضح أن حجم الدمار جراء العدوان على حي المزة كبير وانتشر لمساحة واسعة من المنطقة، وأنه يتم اخلاء المصابين من المبنى المستهدف بحي المزة عبر سلالم سيارات الاطفاء لتضرر سلالم المبنى بالكامل.

وقال مصدر عسكري: حوالي الساعة ٢٠,١٥ مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا احد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وما يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض.