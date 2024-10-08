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وزارة الدفاع السورية: العدوان الاسرائيلي على حي المزة بدمشق نفذ بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان المحتل مستهدفا مبنى سكنيا وتجاريا

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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