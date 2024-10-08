الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: طيران الاحتلال يشن غارات على بلدتي كفر حمام معركة جنوبي البلاد

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :