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مصادر لبنانية: طيران الاحتلال يشن غارات على بلدتي كفر حمام ومعركة جنوبي البلاد

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

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