ضربات نوعية لحزب الله ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

تطورات متلاحقة يشهدها جنوب لبنان مع الضربات النوعية التي شنتها المقاومة الإسلامية ضد مواقع إسرائيلية في الأراضي المحتلة والتصدي لمحاولات التقدم البري الإسرائيلية.

ومن تلك المحاولات أوقع عناصر حزب الله قوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل وراء موقع لقوات اليونيفل الدولية بمنطقة اللبونة الناقورة، القوة المتسللة وقعت في كمين قاتل أدى إلى مقتل وجرح العشرات من جنود الاحتلال وإحراق آلياتهم وهرب من تبقى منهم نتيجة تفجير عبوات ناسفة والاستهداف المباشر بالأسلحة الصاروخية والرشاشة.

ومن تلك العمليات النوعية للمقاومة الإسلامية كان الرد على الاعتداد الإسرائيلية بقصف عمق مدينة حيفا بعشرات الصواريخ، ومن تلك الصور التي تناقلتها وسائل إعلام عبرية وما سمحت الرقابة العسكرية بنشره تبدو صواريخ المقاومة وهي تسقط في قلب حيفا والكريود.. لم تستطع القبب الحديدية من اعتراضها، ما أدى إلى حدوث موجة نزوح كبيرة من المدينة في صورة ربما تؤكد انتقال حزب الله للرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان عبر منحنيات جديدة ووقائع اكثر إيلاماً لجيش الاحتلال وقادته.

ومع دخول جبهة الإسناد اللبنانية دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ودفاعا عن لبنان وشعبه وصلت صواريخ حزب الله إلى عمق الكيان في تل أبيب وفي مدن الشمال المحتل خصوصا في حيفا وطبرياـ

واستهدفت المقاومة تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة يرئون بصلية صاروخية، وفي موقع البغدادي بسرب من المسيرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.

وفجر الثلاثاء قصفت المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات الاحتلال في مستعمرة شلومي وتجمعا آخر في مستعمرة حنيتا وتجمعا ثالثا في محيط موقع المرج بصليات صاروخية.

وفي التداعيات التي يتكتم عليها جيش الاحتلال قالت وسائل إعلام عبرية إن ما يسمى الجبهة الداخلية تدرس الانتقال إلى التعليم عن بعد، عقب القصف الواسع على حيفا والكريود،ـ بعد أن وعد مستوطنيه بالعودة إلى الشمال المحتل.. بينما نقل موقع واللا عن جنود من اللواء 210 بالجولان المحتل انتقادهم قصور حماية الجيش الإسرائيلي لهم من تهديدات المسيرات العراقية.

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