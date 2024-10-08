الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: هبوط مروحيتين عسكريتين بمستشفى "رمبام" في حيفا

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :