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حماس: تهديد جيش الإحتلال وانذاره بإخلاء مستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسي "في قطاع غزة" انتهاك فاضح للقوانين الدولية

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

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