نزوح للمرة الخامسة خلال يومين من شارع الصفطاوي بشمال غزة + فيديو

العالم – مراسلون

وأكد مراسل قناة العالم في غزة الزميل باسل خير الدين من المنطقة الفاصلة ما بين شمال غزة ومدينة غزة وبالتحديد شارع الصفطاوي المؤدي إلى شمال قطاع غزة مباشرة، حيث يقع دوار الصفطاوي المعروف، تواجد آليات الاحتلال بالقرب من هذه المنطقة.

وأوضح أن الشارع شهد حركة نزوح كبيرة من قبل العائلات الساكنة بالشارع بالإضافة إلى العوائل الساكنة بعدد من ماركز الإيواء بالإضافة إلى المناطق الأخرى القريبة منه حيث نزحت العائلات بشكل كبير.

وقال أحد المواطنين الغزيين لمراسلنا: "كنا متواجدين في مدرسة اسمها بن زيد.. نحن ونساء وأطفال وكبار سن.. وتم إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وصاروخي.. وصرنا خايفين ومرعوبين.. كنا على أمل أن نكون في المدرسة بأمان.. ولكن للأسف صرنا ننزح للمرة الخامسة في يومين."

وبدأت العائلات تخلي المنطقة بعد أن تواردت معلومات عن اختراق قوات الاحتلال منطقة الصفطاوي حيث هذا الشارع المؤدي إلى شمال قطاع غزة.

ولفت مراسلنا إلى أن كل هؤلاء الذين نزحوا وينزحون على مدار الأيام الأربعة الماضية ربما يتوجهون إلى غزة المدينة، التي أصبحت مكتظة بشكل تام، حيث أن كل سكان شمال غزة الذين استطاعوا الخروج قبل أن تقطع الطرق وقبل أن يسدها الاحتلال ويقطعها ناريا أو عبر آلياته.. توجهوا إلى مدينة غزة، والتي أصبحت الملاذ الوحيد للنزوح بعد أن كرر الاحتلال طلبه من الناس والأسر بضرورة النزوح والخروج من شمال قطاع غزة، الذي يشهد عملية عسكرية متتالية لليوم الخامس على التوالي.

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