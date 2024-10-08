الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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حماس: تهديد الإحتلال للمستشفيات يتطلب من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية كافة التحرك الفوري لوقف هذه الجريمة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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