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غارات اسرائيلية على بلدتي النبي شيت والبزالية في البقاع شرقي لبنان

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

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