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الاحتلال الاسرائيلي يشن 4 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

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