الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

طائرات الإحتلال تشن غارة عنيفة على شمال قطاع غزة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :