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مراسل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في سورية: الجنرال فلاح زاده وزياد النخالة لم يكونا في المكان الذي استهدفه العدوان الإسرائيلي بدمشق

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

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