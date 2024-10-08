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مصادر روسية: اندلاع النيران وارتفاع سحب الدخان في القاعدة الاميركية غير المشروعة بديرالزور السورية إثر الهجوم الصاروخي

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

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