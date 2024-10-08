الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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وسائل إعلام إسرائيلية: يوم قتال صعب خلال النهار في القطاع الشمالي والقطاع الجنوبي

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

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