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مركز "زيف" الطبي الإسرائيلي في صفد: تلقينا 18 جريحا في صفوف الجيش جراء المعارك عند الحدود الشمالية مع لبنان

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

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