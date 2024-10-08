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منظمة أطباء بلا حدود تقول إن "إسرائيل" ترتكب مجازر شاملة في غزة وتطالب بالضغط عليها لوقف قتلها العشوائي للمدنيين وتسهيل إيصال المساعدات

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

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