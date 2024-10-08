الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: 15 شهيدا و36 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة النبطية جنوب لبنان

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :