الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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المقاومة العراقية تعلن قصفها هدفا حيويا شمال الاراضي المحتلة بالطيران المسير

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

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