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3 شهداء بينهم طفل وعدد من الإصابات باستهداف طائرات الإحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

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