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وسائل إعلام إسرائيلية: عناصر حماس يقاتلون اليوم في غزة كما كان قتالهم في بداية الحرب من حيث عددهم وأسلحتهم وشجاعتهم بالوصول الى قواتنا

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

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