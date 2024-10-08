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حزب الله يفجر عبوة ناسفة بقوة من جنود الإحتلال الإسرائيلي ويشتبك معها لدى محاولتها التسلل الى بلدة بليدا جنوب لبنان ويوقع فيها إصابات دقيقة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

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