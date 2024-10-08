الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف وغارات إسرائيلية في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :