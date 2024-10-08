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مصادر إعلامية: انتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع مخيم جباليا شمال القطاع

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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