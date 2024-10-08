المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير موقعاً حيوياً للصهاينة + فيديو

العالم - العراق

وجاء في بيان للمقاومة في العراق:”استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلو المقاومة في العراق، مساء اليوم، هدفاً حيوياً شمال أراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر”.

وأكدت المقاومة استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وفي وقت سابق صباح الثلاثاء استهدفت المقاومة العراقية خمسة أهداف للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بصواريخ الأرقب المطورة والطائرات المسيرة.