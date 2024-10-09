الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة للإحتلال الاسرائيلي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :