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إنفجارات عنيفة تهز ارجاء المناطق الشمالية لقطاع غزة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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