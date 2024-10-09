الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد و3 إصابات بقصف الإحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :