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مصادر فلسطينية: 15 شهيدا بغارات الإحتلال الإسرائيلي على وسط وشمال قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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