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ارتفاع عدد الشهداء الى 17 جراء غارات الإحتلال الأخيرة على وسط وشمال القطاع

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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