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6 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلين في مخيمي النصيرات والبريج بقطاع غزة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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